ANP Diego Costa terug in basis Chelsea

LONDEN - Diego Costa keert zondag terug in de basisploeg van Chelsea. De Spaanse spits van Braziliaanse afkomst ontbrak vorige week tegen Leicester City, na een rumoerige periode waarin hij een conflict zou hebben gehad met de medische en technische staf van zijn club over een vermeende rugblessure. Costa trainde afgelopen week weer mee met de selectie van manager Antonio Conte en staat tegen Hull City 'gewoon' in de punt van de aanval.

Door ANP - 22-1-2017, 17:00 (Update 22-1-2017, 17:00)

De topschutter van de Premier League (veertien doelpunten) viert op Stamford Bridge een jubileum. De 28-jarige Costa begint aan zijn honderdste wedstrijd voor Chelsea. Zonder de spits boekte de koploper van de Engelse competitie vorige week een soepele zege bij titelverdediger Leicester City (0-3).

Nathan Aké zit op de bank bij Chelsea.