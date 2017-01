Koploper Club Brugge haalt uit in Luik

LUIK - Club Brugge heeft zondag de doorgaans lastige uitwedstrijd bij Standard Luik met 3-0 gewonnen. Een van de doelpuntenmakers was de Nederlander Ruud Vormer. Diens landgenoot Lex Immers debuteerde in de slotminuten bij Brugge, dat met 46 punten uit 22 duels aan de leiding gaat in België. Oud-Feyenoorder Immers kwam over van Cardiff City.

Door ANP - 22-1-2017, 16:32 (Update 22-1-2017, 16:32)

Jelle Vossen had de gasten in de 22e minuut aan een voorsprong geholpen met een rake kopbal op aangeven van Stefano Denswil. Na ruim een uur maakte Vormer met een knap ingeschoten vrije trap er 2-0 van. Nog geen vijf minuten later zorgde de Braziliaan Wesley Moraes zelfs voor de 3-0. Aanvoerder Timmy Simons (40) speelde op Sclessin de 700e competitiewedstrijd uit zijn loopbaan.