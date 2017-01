Bosz ziet Ajax terecht winnen

ANP Bosz ziet Ajax terecht winnen

UTRECHT - Moeizaam, maar terecht. Zo omschreef trainer Peter Bosz de zwaarbevochten zege van Ajax bij FC Utrecht (0-1). ,,Natuurlijk waren er ook momenten dat zij konden scoren'', erkende Bosz. ,,En als dat was gelukt, dan zou het allemaal heel anders zijn geworden. Maar we hebben die overwinning uiteindelijk wel afgedwongen.''

Door ANP - 22-1-2017, 15:25 (Update 22-1-2017, 15:25)

Met de eerste uitzege in de eredivisie op FC Utrecht in bijna acht jaar bleef Ajax enigszins in het spoor van koploper Feyenoord, dat nog steeds een voorsprong van vijf punten koestert. ,,Het is hier vaak moeilijk voor Ajax, heb ik begrepen'', zei Bosz. ,,Dit is wel lekker dus, maar meer ook niet. Er is geen tijd voor verslapping. Ik ben nog niet vergeten hoe we voor eigen publiek vijf punten tegen Roda JC en Willem II hebben verspeeld.''

Bosz verbaasde in de slotfase enigszins toen hij zijn robuuste verdediger Davinson Sánchez voor de zeventienjarige Matthijs de Ligt wisselde. ,,We wilden winnen en moesten iets forceren. Matthijs heeft een betere pass in zijn benen en we moesten vooruit. Daarom had ik hem nodig.''