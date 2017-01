Vitesse houdt FC Groningen op achterstand

ANP FC Groningen en Vitesse spelen gelijk

GRONINGEN - FC Groningen en Vitesse hebben zaterdag hun onderlinge duel besloten met een logische uitslag (1-1). Want de thuisploeg had voor rust het betere van het spel in de eigen Euroborg, terwijl de bezoekers uit Arnhem op basis van de de tweede helft de meeste aanspraak op een zege maakten.

Door ANP - 21-1-2017, 22:46 (Update 21-1-2017, 22:49)

Met dank aan het gelijke spel houdt Vitesse een voorsprong van drie punten op FC Groningen. Beide ploegen gaan voorlopig als middenmoters door het leven.

FC Groningen kwam na zes minuten enigszins gelukkig op voorsprong. Kelvin Leerdam kon er weinig aan doen dat hij een schot van Ruben Jenssen met zijn borst achter zijn eigen doelman Eloy Room werkte. De ongelukkige verdediger maakte zijn tweede eigen doelpunt uit zijn loopbaan. Een kleine drie jaar geleden tegen Cambuur overkwam hem hetzelfde.

Hans Hateboer verzuimde de voorsprong van de thuisploeg te verdubbelen. De rechtsback had de hoek voor het uitkiezen, na goed voorbereidend werk van Simon Tibbling. De kopbal van de verdediger miste echter de juiste richting.

FC Groningen opende sterk en Vitesse leunde aanvankelijk achterover. De bezoekers kwamen na zo'n half uurtje echter steeds beter in de wedstrijd. Adnane Tighadouini schoot nog op de paal, maar Navarone Foor had in de openingsfase van de tweede helft wel succes met een geplaatst schot. Diezelfde Foor kreeg in de slotfase een rode kaart voor een onbesuisde tackle op Juninho Bacuna.