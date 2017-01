Feyenoord heeft aan één doelpunt genoeg

ANP Feyenoord heeft aan één doelpunt genoeg

ROTTERDAM - Op de lange weg naar de eerste landstitel van deze eeuw heeft Feyenoord zaterdag weer een overwinning geboekt. Eén doelpunt volstond in De Kuip voor de winst op Willem II: 1-0. Jens Toornstra zorgde er met een doeltreffende kopbal voor dat de Rotterdamse club de toch al zo comfortabele koppositie in de eredivisie verder verstevigde.

Door ANP - 21-1-2017, 21:50 (Update 21-1-2017, 21:50)

Feyenoord kan zondag rustig toekijken hoe de concurrenten Ajax (bij FC Utrecht) en PSV (tegen sc Heerenveen) het er van af brengen, in de wetenschap dat het nu respectievelijk acht en elf punten voorstaat. Net als vorige week bij de hervatting van het seizoen in Kerkrade tegen Roda JC (0-2) hoefde de koploper niet groots te spelen om weer een zege te kunnen bijschrijven. Willem II probeerde in De Kuip mee te voetballen en deelde zo af en toe wat speldenprikjes uit, maar echt in de problemen kwam Feyenoord niet.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst wachtte dit keer niet tot de slotfase om het initiatief naar zich toe te trekken. Nadat Eljero Elia en Steven Berghuis in het eerste half uur twee kansen op de openingstreffer hadden laten liggen, was het in de 32e minuut wel raak via Toornstra. De veelzijdige Toornstra, die opnieuw op het middenveld speelde, kopte een indraaiende voorzet van Elia in de hoek langs keeper Kostas Lamprou: 1-0. Gesteund door die voorsprong liet Feyenoord het balbezit in sommige fases aan de Tilburgers, die daar echter weinig mee deden. Spits en topschutter Fran Sol (zeven doelpunten) werd geen enkele keer in stelling gebracht.

Toch kreeg Willem II in de tweede helft een grote kans op de gelijkmaker. Dico Koppers, ingevallen voor de tegenvallende Thom Haye, leverde de bal voor het doel af bij Timo Lieftink. De middenvelder schoot echter recht in de handen van doelman Brad Jones. Omdat Feyenoord verzuimde de voorsprong te verdubbelen, mocht Willem II tot in de blessuretijd blijven geloven in een stunt. De ploeg van trainer Erwin van de Looi miste echter de stootkracht om het ietwat gemakzuchtig spelende Feyenoord pijn te doen.