ANP City laat Tottenham Hotspur terugkomen

MANCHESTER - Manchester City heeft zaterdag een voorsprong van 2-0 op Tottenham Hotspur verspeeld. Het elftal van trainer Pep Guardiola liet de tegenstander terugkomen tot 2-2.

Door ANP - 21-1-2017, 20:33 (Update 21-1-2017, 20:33)

Manchester City was lang de betere ploeg maar had de hulp van doelman Hugo Lloris nodig om afstand te nemen. De Fransman, die Michel Vorm op de bank houdt, probeerde de bal in de openingsfase van de tweede helft vergeefs uit zijn strafschopgebied te koppen. Leroy Sané profiteerde dankbaar van die misser en opende de score. Even later tikte Lloris de bal zo maar voor de voeten van Kevin De Bruyne, die zo een einde aan een serie van vijftien competitieduels zonder doelpunt kon maken.

Zo makkelijk als City op voorsprong kwam, zo eenvoudig kwamen de bezoekers weer op gelijke hoogte. Eerst was het Dele Alli die voor 2-1 zorgde. Vervolgens maakte invaller Heung-Min Son gelijk.

Tottenham Hotspur blijft de nummer twee van de Premier League, met zes punten minder dan koploper Chelsea dat zondag nog tegen laagvlieger Hull City speelt. De lijstaanvoerder beleeft voorlopig een prettige speelronde. Concurrent Liverpool verloor zaterdagmiddag al van Swansea City (2-3).