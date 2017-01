Sparta pakt punt bij AZ

ALKMAAR - AZ heeft zaterdagavond op eigen veld de overwinning laten liggen. De Alkmaarse ploeg gaf in de slotfase een minieme voorsprong van 1-0 weg. Invaller Mathias Pogba, de oudere broer van de beroemde Paul Pogba van Manchester United, bracht in de 86e minuut de gelijkmaker op zijn naam: 1-1. Derrick Luckassen had in de 54e minuut de score voor AZ geopend.

AZ bleef door de remise op de vijfde plaats. De Alkmaarse ploeg won slechts één keer in de laatste zes thuiswedstrijden. Sparta pakte het eerste puntje na een serie van vier nederlagen op rij.

In de hectische slotfase, na de gelijkmaker, stuurde arbiter Dennis Higler trainer Alex Pastoor van Sparta naar de tribune.