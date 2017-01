Janssen weer niet in selectie Spurs

MANCHESTER - Vincent Janssen is even op een zijspoor bij Tottenham Hotspur beland. Trainer Mauricio Pochettino heeft de spits zaterdag ook niet nodig in de uitwedstrijd tegen Manchester City. Hij heeft opnieuw zelfs geen plaats op de bank vrijgemaakt voor de Nederlander.

Door ANP - 21-1-2017, 18:31 (Update 21-1-2017, 18:31)

Janssen kreeg in de eerste helft van het seizoen veel kritiek in Engeland. De spits werd afgelopen zomer voor 20 miljoen overgenomen van AZ maar kon nog niet echt overtuigen. Op deze manier dreigt hij ook zijn plaats in het Nederlands elftal te verliezen. Oranje hervat op 25 maart de WK-kwalificatie met een uitwedstrijd tegen Bulgarije.

Manchester City en Tottenham Hotspur trappen zaterdagavond om 18.30 uur af.