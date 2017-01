Narsingh ontbreekt nog bij Swansea

LIVERPOOL - Luciano Narsingh zal zaterdag nog niet zijn debuut maken voor Swansea City. De van PSV overgenomen aanvaller maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie voor het duel met Liverpool, dat om 13.30 uur op Anfield begint.

Door ANP - 21-1-2017, 13:03 (Update 21-1-2017, 13:03)

Bij de thuisclub is Georginio Wijnaldum een vertrouwde naam in de basisopstelling. Bij Swansea is Leroy Fer de enige Nederlander. Ook Mike van der Hoorn en aanwinst Marvin Emnes zijn door manager Paul Clement buiten de ploeg gelaten. Narsingh was al een twijfelgeval. Hij kampt met de naweeën van een kuitblessure.