ANP Go Ahead Eagles zwaait weer speler uit

DEVENTER - Go Ahead Eagles heeft weer afscheid genomen van een overbodige speler. De hekkensluiter van de eredivisie zwaaide vrijdag aanvaller Jerry van Ewijk uit. De 24-jarige Van Ewijk, die dit seizoen geen enkele keer in actie kwam, vervolgt zijn carrière in de Verenigde Staten bij Orange County.

Door ANP - 20-1-2017, 22:54 (Update 20-1-2017, 22:54)

Van Ewijk is de tweede speler van Go Ahead die de Atlantische Oceaan oversteekt. Hij volgt het spoor van Kenny Teijsse, die gaat voetballen voor San Francisco Deltas. Kevin Brands verhuisde deze week van Deventer naar de Turkse club Samsunspor.

PSV nam afscheid van de Peruaanse aanvaller Beto Da Silva. De twintigjarige international verbond zich vrijdag voor vier jaar aan de Braziliaanse club Grêmio. PSV haalde Beto vorig jaar weg uit Peru, maar hij wist niet door te breken in Eindhoven. De aanvaller speelde 27 wedstrijden voor Jong PSV in de Jupiler League, maar een debuut in de hoofdmacht bleef uit.