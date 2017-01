Robben aan de aftrap bij Bayern München

ANP Robben aan de aftrap bij Bayern München

FREIBURG - Arjen Robben staat vrijdag om 20.30 uur aan de aftrap bij de eerste competitiewedstrijd van 2017 in de Bundesliga, tussen Bayern München en SC Freiburg. Trainer Carlo Ancelotti heeft de Nederlandse aanvaller een basisplaats gegeven bij de koploper van de Duitse competitie. Robben verlengde eerder deze week zijn aflopende contract in München met een jaar.

Door ANP - 20-1-2017, 19:43 (Update 20-1-2017, 19:43)

In de laatste wedstrijd voor de winterstop, de met 3-0 gewonnen topper tegen RB Leipzig, liet Robben zich halverwege wisselen vanwege kuitklachten. Hij miste vorige week de laatste twee oefenwedstrijden voor de hervatting van het seizoen vanwege een verkoudheid. In en tegen Freiburg is Robben echter weer present. Samen met Douglas Costa en Thomas Müller staat hij kort achter spits en topschutter Robert Lewandowski.