Van Aken vraagteken bij Heerenveen voor PSV

HEERENVEEN - Verdediger Joost van Aken van sc Heerenveen moet de confrontatie zondag met PSV mogelijk aan zich voorbij laten gaan. Van Aken ging vrijdag tijdens de training door zijn enkel. Trainer Jurgen Streppel vreest dat de verdediger daardoor het duel in Eindhoven met de landskampioen moet missen.

Door ANP - 20-1-2017, 17:50 (Update 20-1-2017, 17:50)

,,We moeten afwachten hoe het uitpakt'', zei Streppel, die Jerry St. Juste wel weer terug heeft na wekenlange afwezigheid. Op het middenveld ontbreekt aanvoerder Stijn Schaars, wiens pijnlijke linkerenkel vorige week in het gips is gezet. De international staat daardoor weken aan de kant. Schaars werd vorige week in de gewonnen thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (2-0) vervangen door Younes Namli. Mogelijk krijgt Morten Thorsby de voorkeur tegen PSV. Spits Henk Veerman ontbreekt vanwege een hamstringblessure.

Heerenveen staat op de vierde plaats in de eredivisie, met vijf punten minder dan nummer drie PSV.