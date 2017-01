Depay rondt overgang naar Lyon af

LYON - Memphis Depay heeft de overgang van Manchester United naar Olympique Lyon afgerond. De aanvaller wordt vrijdagmiddag gepresenteerd bij de komende tegenstander van AZ in de Europa League.

Door ANP - 20-1-2017, 13:58 (Update 20-1-2017, 13:58)

De 22-jarige Depay wil in de Franse Ligue 1 zijn loopbaan een nieuwe impuls geven. Hij debuteert zondag mogelijk al voor zijn nieuwe club in het thuisduel met Olympique Marseille.

Manchester United nam Depay op advies van de toenmalige trainer Louis van Gaal in 2015 over van PSV voor een bedrag van ruim 30 miljoen euro. Hij kon de hoge verwachtingen echter niet waarmaken in de Premier League. Dit seizoen kreeg Depay nog nauwelijks speeltijd van de nieuwe trainer José Mourinho.