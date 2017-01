Ajax rekent op Younes

ANP Ajax rekent op Younes

AMSTERDAM - Amin Younes lijkt op tijd fit voor de uitwedstrijd van Ajax zondag tegen FC Utrecht. De Duitser trainde vrijdag weer volledig mee bij de nummer twee van de eredivisie. De buitenspeler viel afgelopen zondag geblesseerd uit tegen PEC Zwolle (3-1 winst). Hij kampte met een bovenbeenblessure en werd vervangen door de debuterende Justin Kluivert.

Door ANP - 20-1-2017, 13:32 (Update 20-1-2017, 13:32)

Ajax wacht een lastige opgave bij FC Utrecht. De club wist de laatste zeven competitiewedstrijden in de Galgenwaard niet te winnen. Daarbij steekt FC Utrecht in goede vorm. De club is al tien competitieduels op rij zonder nederlaag. Met een achterstand van vijf punten op koploper Feyenoord kan Ajax zich niet veel misstappen meer permitteren in de titelrace.

Trainer Peter Bosz kan nog niet beschikken over Bertrand Traoré, die in de Afrika Cup uitkomt. Anwar El Ghazi, de tweede keus voor de positie op de rechterflank, onderhandelt nog steeds met het Franse Lille over een overgang. ,,Maar in theorie kan hij tot het einde van het seizoen blijven. Of zelfs nog langer'', zei Bosz.