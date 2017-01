'ADO krijgt half miljoen euro van Wang Hui'

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft 500.000 euro ontvangen van United Vansen, het bedrijf van Wang Hui. Daarmee voldoet de Chinese eigenaar van de club volgens De Telegraaf en Voetbal International voor een deel aan zijn verplichtingen.

Door ANP - 20-1-2017, 12:20 (Update 20-1-2017, 12:20)

Het bedrag zou zijn bedoeld om salarissen te betalen en ADO te helpen op de transfermarkt. Een woordvoerder van de club wil niet bevestigen dat ADO de half miljoen euro heeft ontvangen. ,,We hebben besloten niet te reageren. We bevestigen of ontkennen dit dus niet'', zei hij vrijdag na overleg met de clubleiding.

De rechter oordeelde eerder deze maand dat Wang Hui nog een kleine 2,5 miljoen euro moet overmaken aan ADO. De huidige nummer veertien van de eredivisie kan dat geld goed gebruiken. De club is al onder verscherpt toezicht van de KNVB gesteld omdat het geen sluitende begroting kan overleggen. Om verdere sancties te voorkomen moet ADO de financiële huishouding voor februari wel op orde hebben.