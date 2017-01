Barcelona moeizaam langs Sociedad

ANP Barcelona moeizaam langs Sociedad

SAN SEBASTIAN - FC Barcelona heeft de halve finales van de Spaanse beker binnen handbereik. De Catalaanse sterrenploeg won donderdag het uitduel in de kwartfinales bij Real Sociedad met 1-0. De winnende treffer viel in de 21e minuut uit een strafschop. Neymar was de maker.

Door ANP - 19-1-2017, 23:25 (Update 19-1-2017, 23:25)

Jasper Cillessen verdedigde het doel van Barcelona, dat voor het eerst in tien jaar weer eens wist te winnen in het gevreesde stadion Anoeta in San Sebastian. De return in Barcelona is over een week. Opvallend was de gele kaart voor Lionel Messi in de eerste helft. De scheidsrechter vond dat hij te lang wachtte bij het nemen van een vrije trap.

Antoine Griezmann loodste eerder op de avond Atlético Madrid langs Eibar in de eerste wedstrijd uit de kwartfinales: 3-0. De Franse international maakte de 1-0 en leverde de assist voor de 3-0 van Kevin Gameiro. Angel Correa maakte de tweede treffer voor Atlético.