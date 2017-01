Griezmann helpt Atlético langs Eibar

MADRID - Antoine Griezmann had donderdag een groot aandeel in de bekerwinst van Atlético Madrid tegen Eibar: 3-0. De Franse international maakte de 1-0 en leverde de assist voor de 3-0 van Kevin Gameiro. Angel Correa maakte de tweede treffer voor Atlético in de eerste wedstrijd uit de kwartfinales van het Spaanse bekertoernooi. De return in Eibar is volgende week.

Door ANP - 19-1-2017, 21:23 (Update 19-1-2017, 21:23)

Griezmann is de topspits van de huidige nummer vier van Spanje. Hij staat echter nadrukkelijk in de belangstelling van Manchester United. Die Engelse club zou hem deze maand nog voor een megabedrag willen losweken bij de club van trainer Diego Simeone.