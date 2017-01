Narsingh nog twijfelgeval bij Swansea

SWANSEA - Het is twijfelachtig of Luciano Narsingh zaterdag zijn debuut kan maken voor Swansea City. Trainer Paul Clement zei donderdag in zijn perspraatje voor het duel met Liverpool dat de Nederlandse aanwinst nog last heeft van een kuitblessure. ,,Ik ben er niet zeker van dat hij kan spelen'', aldus de nieuwe manager, die begin dit jaar aantrad bij de hekkensluiter van de Premier League.

Door ANP - 19-1-2017, 18:57 (Update 19-1-2017, 18:57)

Buitenspeler Narsingh rondde vorige week zijn transfer van PSV naar de club uit Wales af. De international ondertekende een contract tot medio 2019 bij Swansea, waar ook Leroy Fer en Mike van der Hoorn onder contract staan.