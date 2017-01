Robinho van stal voor benefiet Chapecoense

ANP Robinho van stal voor benefiet Chapecoense

RIO DE JANEIRO - Robinho is van stal gehaald voor de benefietinterland tussen Brazilië en Colombia. De voormalig aanvaller van Real Madrid en AC Milan speelde meer dan een jaar geen interland voor de Brazilianen.

Door ANP - 19-1-2017, 17:12 (Update 19-1-2017, 17:12)

Bondscoach Tite riep hem op voor de wedstrijd op 25 januari in Rio de Janeiro, die bedoeld is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp eind november in Colombia. Vrijwel het hele voetbalteam van de Braziliaanse club Chapecoense kwam om het leven; een enkeling overleefde de crash.

Robinho, tegenwoordig voetballend voor Atletico Mineiro, wordt op de dag van de wedstrijd 33. ,,Voor Brazilië spelen op mijn verjaardag is een geweldig geschenk en een grote eer'', twitterde hij.

Tite selecteerde geen Brazilianen die voor Europese clubs spelen. Hij gebruikt de interland als voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijden in maart tegen Uruguay en Paraguay. ,,De uitslag van deze wedstrijd doet er niet toe. Het gaat namelijk niet om winnen, maar om mensen'', lichtte Tite toe.