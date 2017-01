Arsenal verder met geblesseerde Mertesacker

ANP Arsenal verder met geblesseerde Mertesacker

LONDEN - Arsenal heeft de optie in het contract van verdediger Per Mertesacker gelicht, hoewel de Duitser dit seizoen nog geen minuut in actie is gekomen. Dat bevestigde manager Arsène Wenger donderdag. Mertesacker liep kort voor het begin van de competitie een knieblessure op in een oefenduel met het Franse Lens.

Door ANP - 19-1-2017, 13:42 (Update 19-1-2017, 13:42)

De 32-jarige voormalig Duitse international werd ondanks zijn blessure kort voor het seizoen door Wenger aangeduid als aanvoerder. ,,Hij traint weer, maar nog niet met de groep. Hij is pas twee weken onderweg'', vertelde Wenger. ,,Er was een optie in zijn contract. We hebben verder niet onderhandeld.'' Arsenal, de nummer vier in de Premier League, speelt zondag tegen Burnley. Wenger krijgt mogelijk snel wat meer defensieve opties nu de geblesseerde Francis Coquelin, Hector Bellerin en Kieran Gibbs weer in training zijn. Ook aanvaller Danny Welbeck is terug na langdurig blessureleed.