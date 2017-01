Ajax verkoopt A-junior Antonucci

ANP Ajax verkoopt A-junior Antonucci

AMSTERDAM - Ajax en AS Monaco hebben overeenstemming bereikt over de transfer van tiener Francesco Antonucci. De overgang naar de Franse club is per direct. De zeventienjarige middenvelder is geboren in La Louvière, België. De A-junior stond nog tot en met 30 juni 2018 onder contract bij Ajax. De Amsterdamse club ontvangt een bedrag van bijna 3 miljoen euro voor het talent.

Door ANP - 18-1-2017, 18:23 (Update 18-1-2017, 18:23)