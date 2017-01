Aziatische voetbalkampioen Jeonbuk geschorst

SEOUL - De Aziatische voetbalkampioen Jeonbuk uit Zuid-Korea mag de titel in de Aziatische Champions League dit jaar niet verdedigen. De club is geschorst wegens de betrokkenheid bij een omkopingsschandaal in 2013. In september vorig jaar legde de Zuid-Koreaanse K League Jeonbuk al een dubbele straf wegens deze zaak op: negen punten aftrek in de competitie en een boete van 85.000 euro.

Door ANP - 18-1-2017, 17:10 (Update 18-1-2017, 17:10)

Een scout van Jeonbuk had twee Zuid-Koreaanse scheidsrechters in 2013 omgekocht. Deze medewerker van de club heeft inmiddels een celstraf van zes maanden voorwaardelijk gekregen. De betrokken arbiters die het geld hadden aangenomen, zijn vorig jaar in staat van beschuldiging gesteld.

Jeonbuk, dat vorig seizoen als tweede eindigde in de K League, veroverde in november de Aziatische titel. Bij het WK voor clubteams in december in Japan, gewonnen door Real Madrid, moest de Zuid-Koreaanse club genoegen nemen met de vijfde plek.