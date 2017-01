Aanvoerder Janssen langer bij FC Utrecht

ANP Aanvoerder Janssen langer bij FC Utrecht

UTRECHT - FC Utrecht heeft aanvoerder Willem Janssen (30) langer aan zich weten te binden. Hij verlengde woensdag zijn contract, dat nog anderhalf jaar doorliep, met twee jaar. Daardoor blijft Janssen in ieder geval tot 2020 voor de club uit de Domstad spelen. In het contract is een optie opgenomen voor nog een extra jaar.

Door ANP - 18-1-2017, 16:33 (Update 18-1-2017, 16:35)

Trainer annex technisch manager Erik ten Hag: ,,Willem is al jaren een stabiele factor voor FC Utrecht, eerst op het middenveld, maar nu ook in zijn nieuwe rol als verdediger. Hij is een intelligente speler met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, en een goede captain met een hoge mate van plichtsbesef binnen en buiten het veld.''

Janssen stapte in 2014 definitief over van FC Twente naar FC Utrecht, nadat hij eerder een seizoen in Utrecht had gespeeld op huurbasis.