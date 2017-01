Benteke redt Crystal Palace

LONDEN - Christian Benteke heeft dinsdagavond Crystal Palace in de replay naar de vierde ronde in de FA Cup geleid. De Belg kwam in de thuiswedstrijd tegen Bolton Wanderers, dat uitkomt op het derde Engelse profniveau, na ruim een uur in het veld bij een achterstand van 0-1. Met treffers in de 68e en 77e minuut voorkwam Benteke een afgang voor de thuisclub.

Door ANP - 17-1-2017, 23:41 (Update 17-1-2017, 23:41)

Burnley schakelde Sunderland met 2-0 uit. Sam Vokes en Andre Gray kwamen tot scoren. Patrick van Aanholt speelde de gehele wedstrijd bij de bezoekers.

Lincoln City, dat op het vijfde profniveau actief is, verraste op eigen veld Ipswich Town met 1-0. Ook Sutton United, dat eveneens op het vijfde niveau speelt, haalde de vierde ronde. Wimbledon werd op eigen veld met 1-3 verslagen.