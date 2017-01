Besiktas nadert koploper

ANP Besiktas nadert koploper

ISTANBUL - Besiktas nadert in de Turkse competitie lijstaanvoerder Basaksehir. Na de zege bij Osmanlispor maandagavond (0-2) is het verschil nog slechts een punt. In het duel met de nummer zes scoorde de Braziliaan Anderson Talisca al na twintig minuten. In extra tijd deed Cenk Tosun de rest.

Door ANP - 16-1-2017, 19:08 (Update 16-1-2017, 19:08)

Bij Besiktas speelde Ryan Babel, oud-speler van onder meer Ajax, op de laatste tien minuten na mee. Adam Maher, voormalig PSV'er, was 75 minuten van de partij bij de tegenstander.