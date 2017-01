Marokko onderuit tegen Congo

OYEM - Marokko is het toernooi om de Afrika Cup begonnen met een nederlaag. Congo was maandag met 1-0 te sterk voor het land, waar Feyenoorder Karim El Ahmadi het hele duel speelde. Congo beëindigde het duel met een man minder, na de rode kaart van Joyce Lomalisa tien minuten voor het einde.

De beslissing viel in de 55e minuut. Junior Kabananga scoorde, nadat doelman Munir Mohand zich geen raad wist met een als voorzet bedoelde inzet van Ndombe Mubele. In de slotfase voorkwam keeper Ley Matampi de 1-1, door goed in te grijpen bij een kopbal van Youssef El Arabi.

Marokko speelde als bekend zonder Ajacied Hakim Ziyech, die verrassenderwijs niet werd geselecteerd.

Verrassing

De strijd in groep C was eerder op de dag ook al met een verrassing begonnen. Titelverdediger Ivoorkust, met ADO Den Haag-verdediger Wilfried Kanon, kwam tegen Togo niet verder dan een gelijkspel (0-0). Ook voormalig Feyenoorder Salomon Kalou was van de partij bij Ivoorkust.

Togo, outsider in de poule, oogde zelfs wat scherper dan de favorieten uit Ivoorkust. De eerste kans, in de 24e minuut, was ook voor dat land. Helaas voor Togo liep Floyd Ayite ploeggenoot Kodjo Fo-Doh Laba voor de voeten, toen die wilde scoren. Ook Mathieu Dossevi kreeg een mogelijkheid, maar stuitte op doelman Sylvian Ghohou.

Na de hervatting kwam Ivoorkust wat meer in het spel, maar slaagde er niet in de verdediging van Togo echt in problemen te brengen.