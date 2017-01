Büttner tekent bij Vitesse

ARNHEM - Alexander Büttner is terug bij Vitesse. De 27-jarige linksback verbond zich maandag voor 2,5 jaar aan de Arnhemse club, waarvoor hij tussen 2008 en 2012 al meer dan honderd wedstrijden in de eredivisie speelde. Büttner liet onlangs zijn lucratieve contract ontbinden bij de Russische club Dinamo Moskou, waarmee hij vorig jaar degradeerde, en keert nu terug bij zijn oude liefde.

Door ANP - 16-1-2017, 13:12 (Update 16-1-2017, 13:12)

De verdediger uit Doetinchem verdiende tijdens zijn eerste periode in het geel-zwart een droomtransfer naar Manchester United. Met de Engelse topclub werd Büttner in zijn eerste jaar direct landskampioen, al was zijn inbreng niet zo groot. Na twee seizoenen bij ManUnited stapte de linksback over naar Dinamo Moskou. Büttner speelde tussendoor een half jaar bij de Belgische club Anderlecht.

,,Ik hoop snel helemaal fit te worden en aan te sluiten bij de groep'', zei Büttner maandag, nadat hij in Arnhem een shirt met rugnummer 28 had gekregen. ,,Mijn gevoel zei dat ik nu voor Vitesse moest kiezen. Ik kan niet wachten om te beginnen.''