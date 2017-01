Hrubesch vervangt Flick bij Duitse bond

FRANKFURT - De Duitse voetbalbond DFB krijgt een nieuwe technisch directeur. Hans-Dieter 'Hansi' Flick heeft na tien jaar bij de bond, eerst als assistent van bondscoach Joachim Löw en daarna als directeur, zijn contract laten ontbinden. Flick wordt voorlopig vervangen door oud-international Horst Hrubesch. Die 65-jarige Duitser had jarenlang het nationale beloftenteam onder zijn hoede.

Door ANP - 16-1-2017, 11:26 (Update 16-1-2017, 11:26)

De DFB wil in september tijdens een buitengewone ledenvergadering, waarbij ook de toekomst van de bond wordt besproken, een vaste opvolger voor Flick aanstellen. De 51-jarige Duitser vervulde de rol van technisch directeur sinds september 2014. Kort daarvoor had hij als assistent-bondscoach met de 'Mannschaft' het WK in Brazilië gewonnen.

De functie van technisch directeur bij de Duitse bond bestaat sinds 2006 en werd eerder vervuld door Matthias Sammer en Robin Dutt.