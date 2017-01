Juventus onderuit in Florence

FLORENCE - Koploper Juventus is zondagavond in Florence tegen de vierde nederlaag in de Serie A aangelopen. De titelhouder ging op bezoek bij Fiorentina met 2-1 onderuit. De Turijnse topclub bleef nog wel aan kop van de ranglijst, maar zag nummer twee AS Roma tot op één punt naderen. Juventus moet nog wel een wedstrijd inhalen.

Door ANP - 15-1-2017, 23:03 (Update 15-1-2017, 23:03)

Subtopper Fiorentina kwam door treffers van Nikola Kalinic en Milan Badelj op een voorsprong van 2-0. Door de dertiende competitietreffer van Gonzalo Higuaín in de 58e minuut keerde het geloof bij Juventus terug. De gelijkmaker wisten de bezoekers echter niet meer af te dwingen.