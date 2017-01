Sevilla stunt tegen Real Madrid

MADRID - Sevilla heeft zondagavond in de Spaanse competitie op sensationele wijze gewonnen van koploper Real Madrid. De mondiale en Europese kampioen leidde vijf minuten voor tijd in Sevilla nog met 1-0. Dankzij twee late treffers won de nummer twee alsnog met 2-1.

Door ANP - 15-1-2017, 23:02 (Update 15-1-2017, 23:02)

Sevilla heeft nu nog maar één punt minder dan Real Madrid, dat nog wel een wedstrijd moet inhalen. Nummer drie Barcelona staat op twee punten van de Madrileense rivaal.

Real Madrid miste in Sevilla te veel kansen. Met name Karim Benzema was slordig in de afwerking. Toch was er na ruim een uur nog niets aan de hand. Cristiano Ronaldo leek zijn ploeg met een benutte strafschop aan de overwinning te helpen. Het was zijn twaalfde competitietreffer.

Vijf minuten voor tijd zorgde Sergio Ramos voor een verrassende wending. De aanvoerder van Real Madrid kopte de bal uit een vrije trap pardoes in eigen doel. Daarna maakte Stevan Jovetic in de extra tijd het feest in Sevilla compleet: 2-1.