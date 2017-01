Nipte zege AS Roma bij Udinese

UDINE - AS Roma heeft zondag in de Serie A een benauwde zege geboekt. De nummer twee van de ranglijst won met 1-0 bij middenmoter Udinese. De Belg Radja Nainggolan maakte in de twaalfde minuut het doelpunt. De assist kwam van Kevin Strootman. Zes minuten later miste ploeggenoot Edin Dzeko een strafschop. Udinese kon daarna niet profiteren van die flater.

Door ANP - 15-1-2017, 17:17 (Update 15-1-2017, 17:17)

Napoli handhaafde zich op de derde plek dankzij een zege op eigen veld tegen hekkensluiter Pescara (3-1). Lorenzo Tonelli, Marek Hamsik en Dries Mertens brachten kort na de rust de treffers voor de thuisclub op hun naam.

Lazio Roma, met Stefan de Vrij als basisspeler, versloeg op eigen veld Atalanta met 2-1. Voor de thuisploeg troffen Sergej Milinkovic-Savic en Ciro Immobile doel. Wesley Hoedt en Ricardo Kishna kwamen als wisselspeler bij Lazio niet in actie. De Romeinse ploeg bleef vierde op de ranglijst.

Koploper Juventus speelt zondagavond de uitwedstrijd tegen Fiorentina. Met een zege blijft de voorsprong op AS Roma vier punten. De titelhouder moet bovendien nog een wedstrijd inhalen.