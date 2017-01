Valencia boekt eindelijk weer zege

VALENCIA - Valencia heeft zondag eindelijk weer een overwinning geboekt in de Spaanse La Liga. Op eigen veld versloeg de gevallen topclub Espanyol met 2-1. Dat gebeurde onder coach Salvador 'Voro' Gonzalez, vooralsnog de tijdelijke opvolger van de in december opgestapte Cesare Prandelli.

15-1-2017

Martin Montoya had de thuisploeg in de 17e minuut op voorsprong gezet. Via Santi Mina werd het in de 72e minuut 2-0, waarna een doelpunt van David López (2-1) nog voor een spannende slotfase zorgde.

Valencia had sinds 16 oktober in de competitie niet meer gewonnen. De ploeg staat zeventiende met zestien punten uit zeventien duels.