FC Utrecht wint bij Sparta

ANP FC Utrecht wint bij Sparta

ROTTERDAM - FC Utrecht heeft zaterdagavond de uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam gewonnen. Kristoffer Peterson maakte twee minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd de winnende treffer (1-2).

Door ANP - 14-1-2017, 22:44 (Update 14-1-2017, 22:48)

De zege van de verliezend bekerfinalist van vorig seizoen was verdiend op basis van een sterke tweede helft. Alleen de openingsfase was voor Sparta. Iván Calero beloonde toen het veldoverwicht van de thuisploeg ook met de openingstreffer. Willem Janssen kopte de nummer zes van de eredivisie in de tweede helft op gelijke hoogte. De bezoekers misten eerst nog enkele fraaie kansen voordat de ingevallen Zweed het bevrijdende tweede doelpunt maakte voor de de nummer zes van de eredivisie.

Zonder de zieke Loris Brogno had Sparta het in de openingsfase aanvankelijk lastig met scoren. Zakaria El Azzouzi schoot in het zijnet en Thomas Verhaar zag zijn inzet gestuit door doelman Robbin Ruiter. Ook Calero vond de keeper van de bezoekers op zijn weg. De Spanjaard reageerde even later wel attent toen hij na een hoekschop de bal voor zijn voeten kreeg (1-0).

Met de debuterende Wout Brama op het middenveld herstelde FC Utrecht zich een week voor het thuisduel met Ajax aardig na de openingstreffer. Janssen raakte echter de paal en Michel Breuer trof bijna in eigen doel. Janssen kopte de bezoekers in de 52e minuut wel op voorsprong. De aanvoerder werd op maat bediend door Yassin Ayoub. Even na die gelijkmaker verzuimde Sébastien Haller zijn ploeg op voorsprong te brengen. De vaak zo trefzekere centrumspits gleed de bal voor een verlaten doel naast. Sparta wankelde in de slotfase en had geluk dat Sofyan Amrabat en opnieuw Haller in kansrijke positie niet tot scoren kwamen. Peterson stelde uiteindelijk de zege veilig voor FC Utrecht, dat al tien competiteduels op rij ongeslagen is