ANP PSV met Van Ginkel in 4-4-2 systeem

EINDHOVEN - Met de teruggekeerde middenvelder Marco van Ginkel, die tijdens de winterstop opnieuw werd gehuurd van Chelsea, in het basisteam begint PSV zaterdag in een 4-4-2 opstelling aan de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Andrés Guardado, Davy Pröpper en Bart Ramselaar zijn de andere spelers in de middenlinie van de titelhouder. Gastón Pereiro en Luuk de Jong vormen de tweemansaanval.

Door ANP - 14-1-2017, 19:11 (Update 14-1-2017, 19:11)

PSV-trainer Phillip Cocu heeft onder anderen Siem de Jong en Jorrit Hendrix een rol als wisselspeler toebedeeld. In de verdediging krijgt Daniel Schwaab de voorkeur boven Nicolas Isimat-Mirin.

PSV won eerder dit seizoen in Rotterdam met 3-1 van Excelsior. Luciano Narsingh maakte toen één van de doelpunten. Cocu kan echter niet meer over de aanvaller beschikken. Hij ondertekende donderdag een contract voor 2,5 jaar bij Swansea City.