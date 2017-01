'Boze Costa richting uitgang bij Chelsea'

ANP 'Boze Costa richting uitgang bij Chelsea'

LONDEN - Diego Costa vertrekt mogelijk deze maand bij Chelsea. Volgens Engelse media heeft de topschutter van de Premier League (veertien doelpunten) een hoog opgelopen meningsverschil met de medische staf én met manager Antonio Conte van Chelsea. Vanuit China zou al een bod van 80 miljoen pond (ruim 90 miljoen euro) op de Spaanse spits zijn binnengekomen bij de Engelse koploper.

Door ANP - 13-1-2017, 20:43 (Update 13-1-2017, 20:43)

Diego Costa traint al een aantal dagen niet mee bij Chelsea. Zelf beweert de spits van Braziliaanse komaf last te hebben van zijn onderrug, veroorzaakt door de hamstringblessures waar hij in het verleden vaak mee kampte. De medische staf van Chelsea gelooft Costa echter niet, meldde de Daily Mail vrijdag. Het zou hebben geleid tot een ruzie, waarbij ook Conte betrokken is geraakt.

De Italiaanse trainer zei vrijdag op zijn persconferentie niets over de situatie van Costa. Volgens Engelse media doet de trefzekere spits zaterdag niet mee tegen Leicester City en staat Costa zelfs voor een vertrek bij Chelsea. De 28-jarige spits ligt nog tot medio 2019 vast op Stamford Bridge.