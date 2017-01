Crystal Palace legt Schlupp vast

LONDEN - De Ghanese international Jeffrey Schlupp verhuist van Leicester City naar Crystal Palace. De 24-jarige vleugelspeler ondertekende een contract voor 4,5 jaar bij de nummer zeventien van de Premier League. Met de transfer is een bedrag van bijna 14 miljoen euro gemoeid.

Door ANP - 13-1-2017, 19:13 (Update 13-1-2017, 19:13)

Schlupp behoorde tot de spelers die vorig seizoen Leicester City de historische landstitel bezorgden. Dit seizoen kwam hij pas in vier competitiewedstrijden van de 'Foxes' in actie. Schlupp is de eerste aankoop van de Engelse oud-bondscoach Sam Allardyce, de nieuwe trainer van Crystal Palace. Allardyce wil ook linksback Patrick van Aanholt (Sunderland) aantrekken.