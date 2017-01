FC Twente mist aanwinst Assaidi in Arnhem

ENSCHEDE - FC Twente kan bij de hervatting van het seizoen, zondag tegen Vitesse, niet beschikken over aanwinst Oussama Assaidi. De Marokkaanse aanvaller wacht nog op vrijgave van zijn vorige club Al Ahli uit de Verenigde Arabische Emiraten. Tot dat geregeld is, mag Assaidi niet spelen voor zijn nieuwe club.

Door ANP - 13-1-2017, 16:34 (Update 13-1-2017, 16:34)

Trainer René Hake beslist zaterdag of Kamohelo Mokotjo meegaat naar Arnhem. De Zuid-Afrikaanse middenvelder ontbrak tijdens het trainingskamp van Twente in Spanje vanwege problemen met zijn reisdocumenten, waardoor hij Zuid-Afrika niet uit kon. Mokotjo sloot eerder deze week alsnog aan in Enschede. FC Twente moet het tegen Vitesse zeker stellen zonder aanvaller Chinedu Ede en reservekeeper Sonny Stevens, die herstellende zijn van blessures.

De thuisploeg uit Arnhem mist voorlopig middenvelder Marvelous Nakamba, die met Zimbabwe meedoet aan het toernooi om de Afrika Cup. De Braziliaanse aanvaller Nathan revalideert van een knieblessure. Dat deed de huurling van Chelsea eerst bij de Engelse club, maar inmiddels weer in Arnhem.