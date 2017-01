PSV zonder Zintsjenko en Bergwijn

EINDHOVEN - PSV-trainer Phillip Cocu kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Excelsior geen beroep doen op Oleksandr Zintsjenko en Steven Bergwijn. Beiden zijn door lichte blessures niet beschikbaar. Ook de al langer uitgeschakelde Jürgen Locadia (knie) is nog niet fit. Siem de Jong, die nog geen maand geleden tegen Ajax (1-1) een liesblessure opliep, is weer speelklaar.

Door ANP - 13-1-2017, 16:05 (Update 13-1-2017, 16:05)

Cocu kan ook rekenen op de teruggekeerde middenvelder Marco van Ginkel, die opnieuw is gehuurd van Chelsea. ,,Het is een speler die extra scorend vermogen aan ons elftal toevoegt. We zijn content met hem als aanwinst'', liet de PSV-trainer vrijdag weten.

Cocu kreeg donderdag te horen dat vleugelspits Luciano Narsingh was vertrokken naar Swansea City. De oud-international weet nog niet of PSV een vervanger gaat aantrekken. ,,We kijken naar een eventueel buitenkansje, als die voorbij komt zullen we het niet laten hem te halen, maar we zijn er niet heel actief mee bezig. Het moet een echte toegevoegde waarde zijn.''