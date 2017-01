Havenaar nog altijd in Japans ziekenhuis

DEN HAAG - Aanvaller Mike Havenaar van ADO Den Haag ligt nog altijd in een ziekenhuis in Japan vanwege een virusinfectie. De club doet verder geen mededelingen over de gezondheid van de geboren Japanner. Daarom is niet bekend wanneer hij naar verwachting weer terugkeert naar Den Haag. Havenaar mist in ieder geval de start van de tweede seizoenshelft.

Door ANP - 13-1-2017, 11:11 (Update 13-1-2017, 11:11)

Volgens verschillende mediaberichten ligt Havenaar al zo'n twee weken in het ziekenhuis. De aanvaller moest in ieder geval het trainingskamp in het Spaanse Estepona vanwege ziekte missen.

ADO ging als nummer veertien van de eredivisie de winterstop in. De club hervat de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. In dat duel moet ADO het ook zonder aanvoerder Aaron Meijers, Dion Malone en Kevin Jansen doen (blessures). Meijers en Malone trainen wel weer mee met de selectie, maar de wedstrijd van zaterdag komt te vroeg. Jansen komt dit seizoen niet meer in actie vanwege een gescheurde kruisband, waar hij in november aan is geopereerd.