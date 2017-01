Wiegman bondscoach Nederlandse voetbalsters

ZEIST - Sarina Wiegman is vrijdag aangesteld als bondscoach van het Nederlands vrouwenvoetbalelftal. De 47-jarige Wiegman, die sinds augustus 2014 de rol van assistent-bondscoach vervulde, tekent een contract bij de KNVB tot de zomer van 2019. Ze volgt Arjan van der Laan op, die in december het veld moest ruimen.

Door ANP - 13-1-2017, 9:26 (Update 13-1-2017, 10:05)

De voetbalbond meldde vrijdag ook dat Foppe de Haan als assistent-bondscoach wordt toegevoegd aan de technische staf van de Oranje-voetbalsters, die zich voorbereiden op het EK in eigen land (16 juli tot en met 6 augustus). De 73-jarige Fries is sinds de zomer al betrokken als adviseur bij het Nederlands vrouwenelftal. De Haan was van 2004 tot 2009 bondscoach van Jong Oranje en schreef in 2006 geschiedenis door met het jongensteam het EK te winnen.

Wiegman heeft een lange staat van dienst in het voetbal. Als speelster kwam Wiegman tussen 1987 en 2001 liefst 104 keer uit voor het Nederlands vrouwenelftal. Als trainster maakte ze in 2014 de overstap van de vrouwen van ADO Den Haag naar de KNVB. Als assistent van toenmalig bondscoach Roger Reijners ging ze in 2015 mee naar het WK in Canada, waar de 'Oranje Leeuwinnen' tot de achtste finales reikten.

Talentvol

,,In tweeënhalf jaar als assistent-bondscoach heb ik ervaren hoe talentvol en ambitieus deze groep is. Vooral nu met een EK in eigen land voor de deur. We weten precies welke stappen we nog moeten zetten om te presteren op het EK en ik kijk er naar uit daar mee aan de slag te gaan'', reageerde Wiegman op haar aanstelling. In 2016 rondde ze als derde vrouw in Nederland de cursus Coach Betaald Voetbal succesvol af.

Technisch directeur Hans van Breukelen noemde Wiegman de juiste coach voor de voetbalsters. ,,We zetten de koers voort die we voor ogen hebben. Zij heeft ruime ervaring met dit team, heeft de juiste instelling, de knowhow en het enthousiasme om er een succes van te maken'', aldus de oud-doelman.

Oranje vertrekt maandag 16 januari naar Spanje voor een tiendaags trainingskamp. Tijdens deze oefenstage speelt Nederland twee oefenwedstrijden. Op vrijdag 20 januari treffen de voetbalvrouwen Roemenië en op dinsdag 24 januari staat een oefenduel met Rusland op het programma.