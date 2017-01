Benzema schenkt Real Madrid record

ANP Benzema schenkt Real Madrid record

SEVILLA - Real Madrid heeft donderdagavond met een heerlijk gevoel de kwartfinales bereikt van het Spaanse bekertoernooi. De mondiale en Europese kampioen kon na de ruime thuiszege vorige week tegen Sevilla (3-0) al weinig meer gebeuren. De return in Sevilla leverde dankzij een treffer in de extra tijd van invaller Karim Benzema een spectaculair gelijkspel op (3-3). Daardoor verlengde de 'Koninklijke' alsnog de ongeslagen reeks tot veertig duels (in alle competities).

Door ANP - 12-1-2017, 23:26 (Update 12-1-2017, 23:28)

Real Madrid kreeg met die lange serie zonder nederlaag een prestigieus record in Spanje alleen in bezit. Barcelona bleef vorig seizoen 39 wedstrijden op rij zonder nederlaag. Beide rivalen deelden dat record na de zege van Real Madrid op Granada afgelopen zaterdag (5-0).

Real Madrid, dat vorig jaar april voor de laatste keer verloor in de Champions League van Wolfsburg, trad in Sevilla aan zonder onder anderen sterspeler Cristiano Ronaldo (rust), James Rodríguez, Isco en Gareth Bale (allen geblesseerd). Benzema kwam pas een kwartier voor tijd het veld in.

Sevilla kwam in de 77e minuut door een goal van Vicente Iborra op een voorsprong van 3-1. Daarmee leek het record van Real Madrid onhaalbaar en geloofde de thuisploeg plotseling weer in de kansen op een plaats bij de laatste acht. Dankzij late treffers van Sergio Ramos (strafschop) en Benzema ontsnapte het gemakzuchtige Real toch nog aan een pijnlijke nederlaag: 3-3.