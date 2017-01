Ola John op huurbasis naar Deportivo

LA CORUÑA - Vleugelspeler Ola John maakt het seizoen af in de Spaanse competitie bij Deportivo La Coruña. De 24-jarige voetballer komt op huurbasis over van Benfica. Hij begon aan het huidige seizoen op uitleenbasis bij Wolverhampton Wanderers. Deportivo heeft een optie tot koop genomen op John, die nog wel een medische keuring moet ondergaan. De voormalige speler van FC Twente volgt bij de Spaanse club landgenoot Ryan Babel op, die naar Besiktas in Turkije is vertrokken.

Door ANP - 12-1-2017, 19:17 (Update 12-1-2017, 19:17)

John, die in 2012 door FC Twente voor ruim 9 miljoen euro aan Benfica werd verkocht, kon in de Portugese competitie niet doorbreken. De eenmalige international kwam op huurbasis ook voor Hamburger SV en Reading uit.