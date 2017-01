Schneiderlin tekent voor 4,5 jaar bij Everton

LIVERPOOL - Everton heeft donderdag Morgan Schneiderlin gepresenteerd als nieuwste aanwinst. De Franse international tekende een contract voor 4,5 jaar bij de club waar Ronald Koeman de trainer is. Everton betaalt zo'n 23 miljoen euro aan zijn vorige werkgever Manchester United. Dat bedrag kan via bonussen nog oplopen tot 27,5 miljoen.

Door ANP - 12-1-2017, 19:15 (Update 12-1-2017, 19:15)

Schneiderlin (27) speelde eerder bij Southampton onder Koeman. ,,Ik ken de manager, ik weet dat hij het beste uit me haalt. Ik hou van de manier waarop hij voetbal wil spelen'', klonk het enthousiast. ,,Ik wil hier iets nalaten en Everton naar een positie brengen waar het hoort. Het is een grote club.''

Koeman, met Everton momenteel zevende in de Premier League, krijgt met Schneiderlin zijn gewenste versterking. ,,Ik ken zijn kwaliteiten en ik weet dat hij hier graag komt spelen. Hij is een slimme speler die op meer posities op het middenveld uit de voeten kan. Hij is hongerig ook, als voetballer wil je altijd spelen.'' Schneiderlin kreeg bij Manchester United onder José Mourinho amper nog speeltijd.