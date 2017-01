Transfer Narsingh naar Swansea afgerond

ANP Transfer Narsingh naar Swansea afgerond

SWANSEA - De overgang van aanvaller Luciano Narsingh van PSV naar Swansea City is donderdag afgerond. De 26-jarige buitenspeler ondertekende bij de club uit Wales na medische goedkeuring een contract tot medio 2019. Hij wordt bij de huidige nummer negentien van de Premier League ploeggenoot van onder anderen Leroy Fer en Mike van der Hoorn.

Door ANP - 12-1-2017, 18:28 (Update 12-1-2017, 18:28)

Narsingh debuteerde in het seizoen 2008-2009 bij sc Heerenveen in het betaalde voetbal. In 2012 verhuisde hij voor ruim 4 miljoen euro naar PSV. Bij de Eindhovense club groeide de geboren Amsterdammer uit tot international. Hij kwam tot dusver negentien keer uit voor Oranje.

Narsingh had bij PSV een aflopend contract. De Eindhovense club was mede daardoor bereid om mee te werken aan zijn tussentijdse transfer waarmee volgens Swansea een afkoopsom is gemoeid van ruim 4,5 miljoen euro.

Winnen

Van Narsingh was bekend dat hij graag zijn geluk eens in het buitenland wilde beproeven. Hij is de eerste aankoop van de nieuwe trainer Paul Clement, de opvolger van de eind december ontslagen Bob Bradley.

,,Ik volg de Premier League de laatste jaren goed'', liet Narsingh weten. ,,Ik weet daardoor dat Swansea goed voetbal speelt. Leroy Fer heeft me ook mooie dingen over de club verteld. Swansea staat nu laag, maar ik geloof erin dat alles goedkomt. We moeten de komende weken gewoon gaan winnen. Voor mij is het de juiste club op het juiste moment in de beste competitie waarin je als voetballer kunt spelen. Ik heb nu een goede leeftijd om naar de Premier League over te stappen. Als ik hier lekker speel, kan ik ook mijn waarde voor Oranje bewijzen.''