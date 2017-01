FA klaagt Manchester City aan

ANP FA klaagt Manchester City aan

MANCHESTER - De Engelse voetbalbond FA heeft Manchester City woensdag aangeklaagd. De club zou in strijd hebben gehandeld met het dopingreglement. De FA licht de aanklacht niet uitgebreid toe, maar laat wel weten dat City in gebreke is gebleven met de zogenoemde whereabouts. De bond was niet voldoende in het bezit van tijdstippen van trainingen en plaatsen waar de spelers van City de nacht doorbrachten.

Door ANP - 11-1-2017, 18:56 (Update 11-1-2017, 18:56)

De FA vraagt om die informatie zodat het op ieder moment een dopingcontrole kan houden.

City heeft tot 19 januari de tijd om op de aanklacht te reageren.