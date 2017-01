Narsingh op weg naar Swansea

EINDHOVEN - Luciano Narsingh verlaat PSV voor Swansea City. De aanvaller is woensdag bij de nummer voorlaatst van de Premier League gespot voor een medische keuring. De verwachting is dat hij donderdag zijn handtekening zet onder een meerjarig contract.

Door ANP - 11-1-2017, 17:43 (Update 11-1-2017, 17:43)

PSV zou bijna 5 miljoen euro ontvangen voor de 26-jarige aanvaller die in het bezit is van een aflopend contract. De kampioen uit Eindhoven nam Narsingh in 2012 voor ruim 4 miljoen euro over van sc Heerenveen.

De 19-voudig international treft twee Nederlanders bij Swansea City. Leroy Fer en Mike van der Hoorn staan al onder contract bij de club uit Wales.