Partizan Belgrado voor drie jaar geschorst

ANP Partizan Belgrado voor drie jaar geschorst

NYON - Partizan Belgrado mag de komende drie jaar niet deelnemen aan de Champions League of Europa League. De Servische voetbalclub is door de Europese voetbalbond UEFA uitgesloten omdat Partizan hoge schulden heeft. Volgens de UEFA heeft de club een betalingsachterstand van bijna 2,5 miljoen euro bij de sociale dienst en de belastingdienst.

Door ANP - 11-1-2017, 15:05 (Update 11-1-2017, 15:05)

De zevenvoudig landskampioen kreeg de ongewoon hoge straf omdat de club voor de derde keer in vijf jaar tijd de financiële regels heeft overtreden. Bovendien heeft de club niet geleerd van een eerdere schorsing in 2013, aldus de UEFA.

Partizan Belgrado was in het seizoen 2015-2016 de tegenstander van AZ in de groepsfase van de Europa League.