ANP NAC versterkt zich met García

BREDA - NAC Breda heeft zich versterkt met de Spanjaard Manu García. De aanvallende middenvelder komt op huurbasis over van Manchester City en speelt de rest van het seizoen voor de Bredase eerstedivisionist. De negentienjarige García trainde zondag al mee met de selectie van de nieuwe trainer Stijn Vreven en is direct inzetbaar, meldde NAC woensdag.

Door ANP - 11-1-2017, 12:38 (Update 11-1-2017, 12:38)

García doorliep de jeugdopleiding van City en maakte in 2015 zijn debuut in het eerste elftal van de club uit Manchester. In het afgelopen halfjaar werd García verhuurd aan het Spaanse Alavés, dat uitkomt in de Primera División. Begin december verlengde hij zijn contract bij Manchester City tot en met de zomer van 2020.

Technisch directeur Hans Smulders van NAC: ,,Manu is een speler met veel potentie. Om bij Manchester City een vaste waarde te worden, moet hij nog wel stappen maken en zich ontwikkelen. We zijn blij dat de club en de speler het vertrouwen hebben in NAC om zijn ontwikkeling voort te zetten in Breda.''