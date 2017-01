Cillessen in selectie voor bekerwedstrijd

BARCELONA - Jasper Cillessen is sneller dan verwacht hersteld van zijn kuitblessure. De Nederlandse doelman van FC Barcelona is door trainer Luis Enrique opgenomen in de selectie voor de return in de achtste finales van het Spaanse bekertoernooi tegen Athletic Bilbao van woensdagavond.

Door ANP - 11-1-2017, 12:23 (Update 11-1-2017, 12:23)

Cillessen liep de blessure eind december op, en hervatte afgelopen maandag de training. De verwachting was dat hij woensdag nog niet bij de selectie zou zitten, maar de oud-Ajacied is toch fit genoeg. Het is nog niet duidelijk of Cillessen ook onder de lat staat. Marc-André ter Stegen is de eerste doelman van FC Barcelona, maar Cillessen mag dit seizoen keepen in bekerwedstrijden.

Met Ter Stegen onder de lat verloor Barcelona vorige week de eerste wedstrijd van Athletic Bilbao met 2-1.

Trainer Luis Enrique heeft woensdag een vrijwel fitte selectie tot zijn beschikking. Masip, André Gomes, Aleix Vidal en Mathieu zijn buiten de selectie gelaten.