ANP Atlético verliest, maar bekert door

MADRID - Atlético Madrid heeft zich als eerste club geplaatst voor de kwartfinale van de Copa del Rey. In de return van de achtste finale van het Spaanse bekertoernooi verloor Atlético thuis weliswaar met 3-2 van Las Palmas, maar de eerste wedstrijd vorige week had de Madrileense club al met 2-0 gewonnen en dat was voldoende.

Door ANP - 10-1-2017, 23:16 (Update 10-1-2017, 23:16)

Na een weinig spannende eerste helft was het Antoine Griezmann die kort na rust de score opende. De Fransman had zijn tripje naar Zürich, waar hij kans maakte op de titel voetballer van het jaar, duidelijk goed verteerd en tikte de 1-0 op aangeven van Nico Gaitan binnen.

Acht minuten later was het ineens weer spannend na een doelpunt van de bezoekers dat op naam van Marko Livaja kwam. Angel Correa zorgde echter in de 61e minuut voor de 2-1 en daarna kwam Atlético lang niet meer in gevaar.

In de slotfase bleek Atlético iets te veel gas terug te hebben genomen. Livaja maakte in de 89e minuut gelijk en in de blessuretijd bezorgde Mateo Garcia Las Palmas zelfs nog de overwinning.